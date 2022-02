La Commissione europea decurterà questo mese i fondi Ue stanziati per la Polonia per pagare una multa di quasi 15 milioni di euro che Varsavia deve versare per essersi rifiutata di chiudere una miniera di lignite: lo ha riferito un portavoce della Commissione, Balazs Ujvari.

L'esecutivo Ue ha già informato la Polonia della misura senza precedenti, che avverrà la prossima settimana.

La Polonia presenterà appello contro la decisione dell'Unione Europea.