Ucraina: Stoltenberg a Erdogan, bene aiuto concreto

(ANSA) - BRUXELLES, 07 FEB - "Ho parlato con il presidente Erdogan per discutere dell'accumulo di forze da parte della Russia in Ucraina e dintorni. L'ho ringraziato per il suo sostegno attivo e l'impegno personale per trovare una soluzione politica, e ho accolto con favore il forte sostegno pratico della Turchia all'Ucraina. La Nato rimane pronta al dialogo". Lo ha scritto su Twitter il capo della Nato Jens Stoltenberg.

