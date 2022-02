Spagna: governo, Chiesa partecipi all'inchiesta sugli abusi

L'intenzione del governo spagnolo è che la Chiesa faccia parte della commissione indipendente che ha intenzione di promuovere per indagare casi di possibili abusi sessuali commessi da religiosi: è quanto affermato dal ministro della Presidenza, il socialista Félix Bolaños, in un'intervista concessa alla radio Cadena Ser. "Questa settimana ho parlato più volte con il presidente della Conferenza Episcopale spagnola", ha affermato, "continueremo a farlo perché sarebbe importante che la Chiesa faccia parte di questa commissione"; ha aggiunto, spiegando che "non si tratta di andare contro la Chiesa cattolica".

L'idea promossa dal Partito Socialista spagnolo (Psoe) — principale formazione di governo — è quella di chiedere al Parlamento il sostegno necessario per affidare all'istituzione del Difensore civico la commissione d'inchiesta sugli abusi.

Un'iniziativa, supportata dal premier Pedro Sánchez, volta a dare una risposta alle crescenti richieste sociali di far luce su questi possibili casi, prendendo come esempio quanto avvenuto in altri Paesi come la Francia o la Germania. (ANSA).