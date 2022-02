Marine Le Pen, 'candidata all'Eliseo per l'ultima volta'

(ANSA) - PARIGI, 04 FEB - Volto sereno e sorridente, sfondo semplice e uno slogan breve: "La France qu'on M!" (La Francia che amiamo, con la M che si pronuncia come la parola 'aime'): questo il manifesto ufficiale di Marine Le Pen per le elezioni presidenziali che - al momento - la vedono inseguire alla pari con la candidata Républicains Valérie Pécresse il presidente Emmanuel Macron nei sondaggi.

Il manifesto e i volantini sono stati mostrati in anteprima da BFM TV e la loro diffusione avviene contemporaneamente all'apparizione di un'intervista della leader del Rassemblement National su Le Figaro, nella quale annuncia che questa sarà l'ultimo suo tentativo di farsi eleggere presidente.

Nell'intervista, parla di "stanchezza" di fronte al "chiasso e al furore" delle presidenziali e del suo desiderio di "serenità e di efficacia".

"A priori", Marine Le Pen si dice convinta che sarà la sua ultima campagna: "non intendo presentarmi 6 volte alle presidenziali...ma stavolta voglio vincere. Comunque vada, non so ancora in quale forma, ma continuerò a fare politica".

