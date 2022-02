L'Islanda intende fermare la caccia alle balene dal 2024

(ANSA) - REYKJAVIC, 04 FEB - L'Islanda, uno degli ultimi tre Paesi al mondo a praticare ancora la caccia alle balene, intende eliminare le sue quote dal 2024 a fronte della bassa domanda. Lo ha annunciato oggi il ministro della Pesca. "Salvo indicazioni contrarie ci sono poche ragioni per consentire la caccia alle balene dal 2024", quando le attuali quote scadranno, ha affermato il ministro Svandis Svavarsdottir, membro del Partito dei Verdi, di sinistra, al governo islandese. (ANSA).