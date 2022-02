Grecia, stop a obbligo test viaggiatori vaccinati da lunedì

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Da lunedì 7 febbraio le persone vaccinate non dovranno più fornire un test Pcr o un test rapido da effettuare entro 72 o 24 ore prima dell'arrivo. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute greco Thanos Plevris, stando alla agenzia Dpa.

Per i non vaccinati è sempre richiesto un test Pcr inferiore alle 72 ore, oppure un test antigenico negativo inferiore alle 24 ore. La Grecia aveva introdotto l'obbligo di un test a dicembre per combattere l'aumento della contaminazione. (ANSA).