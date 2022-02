Putin a Mattarella, 'fiducioso in sviluppo cooperazione'

ROMA - In un messaggio di congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione al Quirinale, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di avere fiducia in un "ulteriore sviluppo di un dialogo bilaterale costruttivo e una fruttuosa cooperazione in vari settori" fra Italia e Russia. Ciò "soddisferà pienamente gli interessi dei popoli dei nostri Paesi e di tutta l'Europa", ha aggiunto Putin nel messaggio, pubblicato dal sito del Cremlino. "I rapporti italo-russi hanno una storia molto ricca e si basano su buone tradizioni di amicizia e rispetto reciproco", ha sottolineato ancora il presidente russo.