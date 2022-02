Francia, Jean-Marie Le Pen ricoverato per una lieve ischemia

Jean-Marie Le Pen, ex presidente del Front National, il partito francese di estrema destra poi divenuto Rassemblement National, è stato ricoverato "per precauzione" ieri sera in un ospedale della regione parigina dopo essere rimasto vittima lunedì di una "forma leggera di ischemia": è quanto rivela il suo consigliere, Lorrain de Saint Affrique, citato dalla France Presse.

Saint Affrique precisa che "gli esami mostrano che non c'è alcuna minaccia imminente che sia stata medicalmente individuata". Le Pen, 93 anni, "è ricoverato per precauzione, non per osservazione", ha aggiunto, spiegando che il padre di Marine Le Pen "tornerà a casa probabilmente sabato o domenica". Il malore, ha detto ancora Saint Affrique, risale a lunedì sera, durante una cena in casa Le Pen, alle porte di Parigi, quando il vecchio patriarca dell'estrema destra francese ha perso "per un minuto, un minuto e mezzo la vista", prima di ricominciare a star meglio.