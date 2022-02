Olanda:Rotterdam smonta ponte per far passare yacht di Bezos

(ANSA) - BRUXELLES, 02 FEB - Rotterdam smonterà parzialmente il suo iconico ponte Koningshaven 'De Hef', per consentire il passaggio del nuovo yacht da diporto di Jeff Bezos.

Il fondatore di Amazon, nonché l'uomo più ricco del mondo, ha commissionato a Oceano di Alblasserdam la costruzione di un gigantesco yacht. Una nave a tre alberi così grande che non riuscirà a passare sotto il ponte, che verrà quindi momentaneamente smantellato.

Il comune ha fatto sapere di aver accettato la richiesta del costruttore navale per "semplice pragmatismo". Questa concessione "riguarda solo il passaggio di una nave con alberi alti attraverso De Hef - e poiché non si può alzare come un ponte levatoio -, l'unica alternativa è togliere la parte centrale".

Oceano e Bezos rimborseranno comunque i costi. "Rotterdam è stata dichiarata capitale marittima d'Europa. La costruzione navale e l'attività in questo settore sono quindi un pilastro importante del comune", ha aggiunto il responsabile del comune delle questione relative al ponte, Marcel Walravens, rispondendo alle polemiche sollevate, tra gli altri, dalla Società storica di Rotterdam. (ANSA).