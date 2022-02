Migranti, Macron propone di creare un Consiglio di Schengen

"Per meglio anticipare le crisi e reagire più rapidamente, da europei, per valutare le nostre fragilità e proteggere meglio le nostre frontiere esterne, auspico la creazione di un Consiglio Schengen": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo alla riunione informale dei ministri dell'Interno dell'Unione europea, in programma a Tourcoing, nel nord della Francia, secondo quanto si legge in un tweet pubblicato sul suo profilo. Macron è intervenuto nel quadro della presidenza di turno francese dell'Ue.