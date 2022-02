Ucraina: Orban a Mosca, ma opposizione lo attacca

(ANSA) - BERLINO, 01 FEB - Il premier ungherese Viktor Orban incontra oggi a Mosca il presidente russo Vladimir Putin in piena crisi ucraina: una visita criticata dall'opposizione democratica ungherese, e guardata con diffidenza dall'Europa.

Si tratta dell'undicesimo incontro fra i due leader dal 2010 - da quando cioè Orban ha conquistato il potere a Budapest -, e in questi anni Orban ha costruito una relazione speciale con la Russia. Attualmente l'Ungheria è ad esempio l'unico paese dell'Est che ha rifiutato l'invio di truppe Nato nell'emergenza ucraina, proposto dal presidente americano Joe Biden.

Budapest appoggia Mosca anche in considerazione della situazione della minoranza ungherese che vive in Ucraina (circa 200 mila persone). "Non vogliamo una nuova guerra fredda, preferiamo una soluzione diplomatica", ha detto il ministro degli esteri Peter Szijjarto.

Secondo l'opposizione alleata, che sfida Orban alle prossime elezioni di 3 aprile, il premier, con la sua politica, "incoraggia Putin e aggrava la situazione di crisi". "Questa visita è nociva per la sicurezza ed interesse nazionale ungherese", hanno sottolineato in un comunicato. Negli anni passati, l'Ungheria ha firmato un contratto, in parte ancora segreto, per la costruzione di una centrale nucleare grazie a un credito russo, giudicato da alcuni esperti svantaggioso per l'Ungheria. Inoltre ha concluso un accordo con la Russia per la fornitura di gas: 4,5 miliardi di metri cubi all'anno, aggirando l'Ucraina.

Prima di partire per Mosca, Orban ha dichiarato di voler aumentare la quantità dell'import energetico. L'Ungheria è inoltre il primo paese europeo ad aver utilizzato il vaccino russo Sputnik V, non riconosciuto dall'Agenzia europea (Ema), e intende costruire un impianto per produrlo in casa propria.

(ANSA).