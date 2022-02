Spagna: abusi Chiesa, primo passo per inchiesta alla Camera

(ANSA) - MADRID, 01 FEB - L'organo di gestione della Camera dei deputati spagnola (la cosiddetta 'Mesa del Congreso') ha ammesso la richiesta da parte di tre partiti di creare una commissione d'inchiesta su possibili casi di abusi su minori commessi nell'ambito della Chiesa cattolica: si tratta di un primo passo necessario per consentire alla richiesta di essere analizzata, discussa e votata dai parlamentari.

La richiesta è stata avanzata da Podemos, uno dei due soci della coalizione di centrosinistra al governo, e da due partiti indipendentisti della Catalogna e dei Paesi Baschi (Esquerra Republicana e Eh Bildu). Per l'ok alla commissione d'inchiesta sarà decisivo il voto del Partito Socialista (Psoe), socio principale del governo: la formazione del premier Pedro Sánchez ha lasciato aperta la possibilità di votare sì, ma non esclude altre possibilità.

"Siamo impegnati a cercare la miglior formula possibile per dare risposta a questa situazione così riprovevole", ha detto in conferenza stampa la portavoce del governo, la socialista Isabel Rodríguez.

In Spagna stanno crescendo le voci a favore di un'azione dello Stato o di una commissione indipendente per chiarire i presunti casi di pedofilia nell'ambito della Chiesa cattolica, sulla scia di quanto già avvenuto in altri Paesi come la Francia, la Germania o gli Stati Uniti. (ANSA).