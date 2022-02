Giudice Usa chiede a Gb e Australia nuovi teste per Andrea

Il giudice di New York che sta seguendo il caso del principe Andrea, accusato di abusi sessuali da Virginia Giuffre', ha ufficialmente chiesto assistenza alle autorità legali britanniche e australiane per ottenere testimonianze al di fuori degli Stati Uniti. Lo riporta il Guardian.

La mossa non arriva a sorpresa ma è la naturale conseguenza di una richiesta presentata a metà gennaio sia dai legali del reale britannico che da quelli dell'accusatrice. Gli avvocati di Giuffre' vogliono l'aiuto di Londra per ottenere la testimonianza dell'ex scudiero di Andrew, Robert Olney, e di Shukri Walker, che ha dichiarato di aver visto il principe "con una giovane ragazza" al club Tramp di Londra, nel periodo e nel luogo in cui Giuffre' ha detto di essere stata abusata.

Gli avvocati di Andrea invece hanno presentato domanda al giudice Kaplan di chiedere aiuto all'Australia per ottenere la testimonianza del marito di Giuffre, Robert, e della dottoressa Judith Lightfoot, la sua psicologa.