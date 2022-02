Covid: positivo il primo ministro portoghese Antonio Costa

(ANSA) - MADRID, 01 FEB - Il primo ministro portoghese Antonio Costa è risultato positivo al Covid, secondo quanto si apprende da una nota rilasciata dal suo ufficio stampa. Due giorni fa Costa ha vinto, assieme al suo Partito Socialista, le legislative portoghesi, dopo le quali si appresta ad affrontare un terzo mandato di governo, questa volta con maggioranza assoluta.

Per il momento, Costa è asintomatico, si legge nella nota.

Rimarrà in isolamento per sette giorni. Domani quindi non potrà far parte della delegazione socialista chiamata a consulta dal presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa dopo le elezioni di domenica. (ANSA).