Manovre della flotta russa nel Mar di Norvegia

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Un gruppo di navi russe della Flotta del Nord ha condotto una manovra nel Mar di Norvegia, a nord-ovest del Paese scandinavo, prendendo come bersaglio un presunto sottomarino nemico.

Il sottomarino, fa sapere la forza navale, citata dall'agenzia Tass,è stato individuato con un sistema di sonar e dati forniti da piloti di aereo ed è stato inseguito dal lanciamissili Maresciallo Ustinov e dalla fregata Ammiraglio Kasatonov con l'aiuto di un elicottero per la guerra anti-sottomarini.

Negli ultimi giorni Mosca ha avviato esercitazioni di tutte le sue flotte a livello globale, in coincidenza con l'aumento delle tensioni con l'Occidente per la crisi ucraina. (ANSA).