Germania, due poliziotti uccisi, omicida in fuga

(ANSA) - BERLINO, 31 GEN - Due agenti di polizia sono stati uccisi nella notte durante un servizio di pattugliamento di routine nella cittadina di Kusel, nel Land Renania-Palatinato, nell'ovest della Germania. la polizia sta ora dando la caccia all'omicida.

La polizia locale ha detto di ignorare il movente dell'omicidio, su una strada vicino a Kusel, dei due agenti - un uomo e una donna -, di non sapere se lo sparatore fosse a piedi o su un mezzo di trasporto e ha invitato gli automobilisti a non ospitare autostoppisti. Ma potrebbe trattarsi di un cacciatore di frodo, perché poco prima della sparatoria, i due agenti avevano inviato un messaggio radio indicando di aver fermato un mezzo sospetto che trasportava selvaggina nel portabagagli.

Non sapendo in quale direzione si sia diretto, le operazioni di ricerca dell'omicida sono state estese fino al vicino land della Saar, al confine con la Francia. (ANSA).