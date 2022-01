Portogallo: seggi aperti per le elezioni legislative

(ANSA) - MADRID, 30 GEN - Sono aperti i seggi in Portogallo, dove sono state convocate elezioni anticipate per rinnovare il Parlamento in seguito alla caduta della coalizione di governo di centrosinistra dello scorso autunno. Le urne chiuderanno alle 19 ora locale, le 20 in Italia. Circa 10,8 milioni di persone sono chiamate al voto.

Secondo gli ultimi sondaggi dei media portoghesi, la tornata elettorale si presenta incerta: in vantaggio c'è il Partito Socialista del premier uscente Antonio Costa, ma i rivali di centrodestra del Partito Social Democratico distano solo qualche punto percentuale.

Il Paese affronta queste elezioni mentre è ancora alle prese con una forte ondata di Covid: circa 1,2 persone sono attualmente in isolamento, secondo gli ultimi dati ufficiali. Le persone positive al Covid potranno comunque votare di persona con misure sanitarie specifiche: la raccomandazione è che lo facciano tra le 18 e le 19. (ANSA).