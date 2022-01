Portogallo: Costa, noi socialisti vincitori e più forti

(Vedi servizio delle 22.26) (ANSA) - MADRID, 30 GEN - "Aspettiamo i risultati definitivi, ma c'è un dato più o meno evidente: il Partito Socialista ha vinto queste elezioni": è la prima reazione di Antonio Costa — primo ministro uscente del Portogallo e leader di questa formazione — rispetto all'esito parziale delle elezioni anticipate di oggi, che lo vedono vicino alla riconferma.

Costa ha fatto questa dichiarazione alla televisione pubblica portoghese, Rtp, che l'ha raggiunto nella sede dei socialisti a Lisbona. "Spero che tutti i partiti leggano il risultato elettorale. Due anni dopo, un secondo rafforzamento, segno che (i portoghesi) vogliono che il Partito socialista governi. Spero che questo lo capiscano tutti", ha aggiunto il primo ministro portoghese, che finora ha governato con il sostegno di altre formazioni di sinistra.

Sulla possibilità di raggiungere la maggioranza assoluta, Costa ha affermato tuttavia che non lo considera "uno scenario probabile". Con lo scrutinio ancora in corso, ai socialisti sono stati assegnati per il momento 63 dei 116 seggi necessari per ottenerla. (ANSA).