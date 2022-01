La tempesta Malik si abbatte in Germania, disagi ad Amburgo

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Dopo avere colpito duramente la Scandinavia ed il Regno Unito causando la morte di almeno due persone, la tempesta Malik ha toccato il nord della Germania.

La tempesta, che in Germania viene chiamata Nadia, si è abbattuta sulla città di Amburgo nella notta tra sabato a domenica. Una parte del distretto di Sankt Pauli è sott'acqua.

Diversi veicoli sono andati distrutti dalle inondazioni, ma al momento non si segnalano feriti. Secondo il quotidiano Tagesschau intorno alla mezzanotte è stato raggiunto il livello dell'acqua più alto: 2,84 metri. I servizi di emergenza hanno effettuato centinaia di interventi, per alberi sradicati e tegole divelte dai tetti, mentre il traffico ferroviario è stato interrotto. Disagi anche a Brema, ma in misura minore, riporta la Dpa.

Nello Schleswig-Holstein, la tempesta ha colpito duramente la regione di Lubecca. La polizia ha registrato 350 operazioni solo ieri mattina. Un camion da 3,5 tonnellate si è ribaltato su un ponte. Un albero è caduto sull'autostrada 21 e otto persone sono rimaste leggermente contuse. (ANSA).