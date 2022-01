==Boies, il principe Andrea va arrestato, abbiamo i testimoni

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il principe Andrea rischia l'arresto e il processo penale negli Stati Uniti. A dirlo è David Boies, principe del foro newyorkese e legale di Virginia Giuffré, la donna che accusa il reale di violenze sessuali nei suoi confronti quando lei era ancora minorenne. "Abbiamo persone che dicono di averlo visto nella casa di Epstein a New York, con Virginia, nell'isola ai Caraibi. Testimoni oculari", "prove solide", assicura l'avvocato in un'intervista a 'La Repubblica'.

Secondo Boies il caso "potrebbe" diventare penale. Inoltre, all'arrivo dell'indagato negli Usa, il procuratore potrebbe farlo arrestare, "come hanno arrestato Epstein e Maxwell".

Se nel Regno Unito, come ritiene l'avvocato, la Procura britannica sta proteggendo il reale, negli Usa, Andrea "è una persona come un'altra". "Quando andranno in Tribunale - afferma Boies - lui e Virginia saranno uguali davanti alla legge".

In caso di processo, il principe dovrà andare a testimoniare in pubblico, "non ha scelta", spiega l'avvocato. La presentazione delle prove dovrà essere completata entro il 14 luglio. "Il processo sarà entro l'anno".

Giuffrè vuole "una rivincita, per lei e le altre vittime", dice il suo legale. "Potrebbe essere finanziaria, l'accettazione della responsabilità". (ANSA).