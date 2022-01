Francia, violenze sessuali in aumento del 33% in 2021

(ANSA) - PARIGI, 27 GEN - Le violenze sessuali registrate dalle forze dell'ordine francesi sono aumentate del 33% nel 2021, in particolare, a causa dell'aumento di denunce per fatti accaduti in passato: è quanto emerge da un bilancio provvisorio realizzato dal servizio statistico del ministero dell'Interno di Parigi. Gli indicatori relativi alle violenze cotnro le persone sono cresciuti fortemente nel 2021 e ritrovano la tendenza in aumento che si andava profilando prima della crisi sanitaria: aumento del 14% per le vittime di violenze sessuali intrafamiliari, aumento del 9% per le vittime di altre aggressioni fisiche volontarie. (ANSA).