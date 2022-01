Covid: Austria revoca il lockdown per i non vaccinati

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - L'Austria revoca il lockdown per i non vaccinati in vigore da alcune settimane. Lo comunica in una breve nota il cancelliere Karl Nehammer. "La priorità assoluta è di limitare il più possibile le restrizioni. Il lockdown per i non vaccinati è uno dei provvedimenti più restrittivi. La situazione negli ospedali ci consente di terminarlo", scrive Nehammer. (ANSA).