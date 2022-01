Vaccini: Spagna, per guariti consigliata 3ª dose dopo 5 mesi

(ANSA) - MADRID, 25 GEN - È cambiata in Spagna la raccomandazione delle autorità sanitarie per la somministrazione di una terza dose anti-Covid a chi è risultato positivo dopo il primo ciclo vaccinale: ora si consiglia di aspettare cinque mesi dalla diagnosi prima di ottenere il booster, mentre sinora l'indicazione era di ri-vaccinarsi a partire dalla quinta settimana dalla diagnosi. Lo si apprende da una nota del Ministero della Sanità, che dà conto della decisione assunta dalla commissione di esperti che valuta i criteri riguardanti la campagna vaccinale. Nella quale, tuttavia, si precisa che il limite minimo di tempo per la terza dose ai guariti rimarrà di quattro settimane.

"I dati scientifici attuali mostrano che il fatto di infettarsi di Sars-CoV-2 dopo un primo ciclo di vaccinazione fa sì che si sviluppi una risposta immunitaria più potente e più ampia, in quanto a neutralizzazione di altre varianti del virus, rispetto alla risposta immunitaria osservata in persone che sono solo rimaste contagiate o hanno solo ricevuto due dosi", spiega il comunicato. (ANSA).