Ucraina: 'Marines rafforzano sicurezza ambasciata a Kiev'

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - I Marines hanno rafforzato la sicurezza all'ambasciata Usa a Keiv sullo sfondo delle crescenti tensioni con Mosca. Lo riporta la Cnn, citando un loro alto ufficiale che pero' non ha specificato il loro numero. Secondo i dati del Pentagono, sino allo scorso 30 settembre c'erano 30 marines stazionati in Ucraina, quasi tutti - se non tutti - a garantire la sicurezza della sede diplomatica americana. Nei giorni scorsi il dipartimento di stato ha raccomandato ai famigliari e al personale diplomatico non essenziale di lasciare il Paese. (ANSA).