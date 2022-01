Russia: Navalny inserito nella lista dei 'terroristi'

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - L'oppositore russo Alexei Navalny è stato incluso nella lista dei 'terroristi ed estremisti' redatta dall'ente Rosfinmonitoring, il Servizio federale per il monitoraggio finanziario. Lo riferisce il quotidiano Novaya Gazeta.

Nella lista sono stati inseriti anche sei collaboratori di Navalny, tra cui il più conosciuto è Lyubov Sobol.

Navalny, rientrato un anno fa in Russia dalla Germania, dove era stato curato per un tentativo di avvelenamento subito in Russia nell'estate del 2020, sta scontando da allora una condanna a quasi due anni e mezzo di reclusione per un'accusa controversa di frode. (ANSA).