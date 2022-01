Ancora tafferugli a Bruxelles dopo corteo no-vax

(V. 'Scontri no vax a Bruxelles, polizia usa...' delle 15.37) (ANSA) - BRUXELLES, 23 GEN - Un gruppo di dimostranti ha continuato a resistere agli ordini di sgombero in Avenue de Tervuren, dietro il Parco del Cinquantenario di Bruxelles, dopo che la manifestazione indetta contro le misure contro il Covid si è ufficialmente conclusa. La polizia antisommossa ha evacuato il parco ma i manifestanti hanno continuato a provocare danni e ad appiccare il fuoco ai cassonetti della spazzatura. Lo riporta Belga.

"Se rimanete, rischiate l'arresto amministrativo", ha ammonito la polizia su Twitter intorno alle 16.30. Ma i più esagitati tra i manifestanti non hanno dato retta agli avvertimenti e ogni veicolo della polizia che si avvicinava troppo alla folla veniva preso di mira con il lancio di oggetti.

Al momento non sia ha notizia di fermi o arresti da parte delle forze dell'ordine. (ANSA).