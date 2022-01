Capo Marina tedesca, 'Putin merita rispetto'. Imbarazzo Berlino

(ANSA) - BERLINO, 22 GEN - "Quello che vuole Putin è solo rispetto" un rispetto che "forse merita anche". C'è imbarazzo in Germania per le parole pronunciate a Delhi dal viceammiraglio della Marina, Kay Achim Schoenbach, circolate in un video su Twitter. Il ministero della Difesa tedesco ha preso le distanze: "Le esternazioni, nei contenuti come nella scelta delle parole, non corrispondono in alcun modo alla posizione del ministero della Difesa", ha detto un portavoce alla Bild.

Schoenbach è stato chiamato a rapporto dall'ispettore generale della forze armate tedesche Eberhard Zorn. "Davvero Putin vuole incorporare una parte dell'Ucraina? Questo è un nonsenso. Probabilmente il Cremlino vuole esercitare un po' di pressione, perché Putin sa di poterlo fare. Così può dividere l'Europa. Quello che Putin vuole davvero è rispetto". "È facile dargli il rispetto che vuole, e che probabilmente merita anche".

Il viceammiraglio aggiunge inoltre che "abbiamo bisogno della Russia, contro la Cina". (ANSA).