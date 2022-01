Partygate: deputato Tory anti-Johnson passa al Labour

(ANSA) - LONDRA, 19 GEN - Prima defezione nel gruppo Tory, fra i ribelli anti Boris Johnson infuriati per il cosiddetto scandalo Partygate dei ritrovi tenuti Downing Street in violazione alle regole Covid del 2020-2021. Il deputato Christian Wakeford, neo eletto nel 2019 in un collegio vicino a Manchester strappato dal partito di governo nell'ex muro rosso tradizionalmente laburista, ha annunciato il suo passaggio armi e bagagli nel gruppo del Labour, accusando il premier di essersi dimostrato "incapace di dare al Paese la guida che esso merita".

Wakeford è stato elogiato ed accolto a braccia aperte dal leader laburista Keir Starmer.

La sua fuoriuscita scalfisce di poco la maggioranza conservatrice alla Camera dei Comuni britannica, che conta su un'ottantina di seggi di vantaggio, mentre toglie una pedina al totale dei ribelli necessari a innescare un voto di sfiducia contro Johnson in casa Tory. Voto che secondo alcune indiscrezioni potrebbe sulla carta raggiungere il quorum (54 deputati su circa 360) già verso la fine di questa settimana o l'inizio della prossima. (ANSA).