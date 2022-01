In Francia oltre 460mila contagi in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Ancora travolgente l'aumento dei contagi in Francia, arrivati a 464.769 in 24 ore. Lo riporta la sanità pubblica, segnalando un brusco aumento rispetto ai 368mila di martedì scorso.

Il tasso di positività al test - riporta Le Figaro - è ancora in aumento, attestandosi al 23,9%. Il tasso di incidenza è di 3.063 persone contagiate ogni 100.000 abitanti. Oggi comunque il governo si è detto "ottimista" sul rallentamento della pandemia, citando soprattutto la "stabilizzazione delle rianimazioni" e il fatto che la variante Delta, più pericolosa, sia "arretrata".

(ANSA).