Djokovic: Morrison, divieto potrebbe terminare prima dei 3 anni

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Novak Djokovic potrebbe tornare in Australia prima del previsto dopo la sua espulsione. Lo afferma il primo ministro del Paese, Scott Morrison, riferisce la Bbc online.

Il tennista numero 1 al mondo, contrario ai vaccini, è stato espulso ieri dopo che la Corte federale ha confermato l'annullamento del visto impedendogli di fatto di prendere parte agli Australian Open. In base alle leggi sull'immigrazione australiane, a Djokovic, non può essere concesso un altro visto per almeno tre anni. Tuttavia, Morrison ha detto che gli potrebbe essere consentito l'ingresso molto prima alle "giuste condizioni".

"Il divieto dura per un periodo di tre anni, ma c'è l'opportunità di tornare nel paese alle giuste condizioni e questo sarà preso in considerazione in quel momento", ha detto il premier in un'intervista con la stazione radio australiana 2GB. Se così fosse, Djokovic potrebbe prendere parte agli Australian Open del prossimo anno. (ANSA).