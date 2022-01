Covid: nuovo record contagi in Germania, 92.223 in 24 ore

(ANSA) - BERLINO, 14 GEN - Nuovo record dei contagi da covid nelle 24 ore in Germania: stando al Robert Koch Institut, sono stati registrati 92.223 (per la prima volta sopra la soglia dei 90 mila, in tutta la pandemia); due giorni fa il dato aveva superato per la prima volta gli 80 mila. I decessi segnalati sono 286.

Anche l'incidenza settimanale è aumentata a 470,6 casi su 100 mila abitanti. Il tasso di ospedalizzazione è di 3,09 pazienti ricoverati nelle terapie intensive per 100 mila abitanti.

(ANSA).