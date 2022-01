Di Maio a ministeriale Ue, Sassoli grande italiano e europeo

(ANSA) - BREST (FRANCIA), 13 GEN - "La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella politica europea oltre che un grande italiano, David è stato un grande europeo. Ne ricordiamo tutti la profonda umanità, la dirittura morale, la capacità di ascolto, il tratto signorile, lo slancio profondamente europeista e il grande lavoro al servizio delle istituzioni, prima come giornalista appassionato poi come uomo delle istituzioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ricordando David Sassoli in apertura del vertice di Brest.

