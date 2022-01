Stoltenberg, respinte richieste russe su allargamento Nato

BRUXELLES - La Nato ha di fatto respinto la richiesta di Mosca di avere "garanzie legali" per un freno all'allargamento dell'Alleanza a possibili nuovi membri. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nel corso della conferenza stampa successiva al Consiglio Nato-Russia di Bruxelles. "Gli Alleati non sono disposti a compromettere sui principi chiave come il diritto dei Paesi a scegliere la propria strada e il diritto dei membri dell'Alleanza alla difesa reciproca", ha detto Stoltenberg. La Nato però è aperta al dialogo "sul controllo degli armamenti, limitazioni ai missili, la politica nucleare, la cyber-security".

"Nel corso del Consiglio Nato-Russia sono emerse differenze significative tra Mosca e gli alleati della Nato, non facili da superare. Ma proprio per questo è ancora più importante continuare il dialogo", ha detto ancora Stoltenberg.

"Nelle ultime 24 ore, negli ultimi giorni, abbiamo visto che i colloqui in corso (sulle garanzie di sicurezza chieste dalla Russia, ndr) vengono accompagnati da dichiarazioni vivaci e aggressive da parte di Washington. Naturalmente tutto ciò suscita il nostro interesse, anche se ne capiamo il motivo", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass, mentre a Bruxelles si svolge il Consiglio Nato-Russia.

La capo della rappresentanza Usa, Wendy Sherman, ha dichiarato da parte sua con un tweet che "nel Consiglio Nato-Russia di oggi ho riaffermato i principi fondamentali del sistema internazionale e della sicurezza europea: ogni paese ha il diritto sovrano di scegliere la propria strada".