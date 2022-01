Covid: Ema, antivirali sono efficaci contro Omicron

(ANSA) - BRUXELLES, 12 GEN - Antivirali orali come Paxlovid e, per via endovenosa, come il Remdesivir "mantengono la loro efficacia contro Omicron e possono aiutare a limitare il carico di malattia associato a questa variante". Lo ha detto il capo della strategia vaccinale dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Marco Cavaleri, in conferenza stampa. (ANSA).