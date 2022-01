Vaccini: Baerbock in un Hub a Roma, 'qui per imparare'

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Sono felice di aver visitato questo hub vaccinale per noi è molto importante imparare e capire come avete fatto a raggiungere un tasso di vaccinazione così elevato e per farlo è necessario venire sul posto". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock dopo la visita all'hub vaccinale dell'Auditorium a Roma con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Desidero ringraziare il personale sanitario che da oltre due anni lavora per proteggere tutti noi andando oltre i loro normali obblighi lavorativi - ha aggiunto - I finanziamenti spesi nella sanità aumentano la fiducia delle persone nei confronti delle istituzioni e nell'Europa stessa". (ANSA).