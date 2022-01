Djokovic, voglio restare e partecipare agli Open

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Voglio restare e provare a partecipare agli Australian Open". Lo scrive su Twitter il numero uno del tennis Novak Djokovic. Durante una conferenza stampa della sua famiglia in Serbia, il fratello ha riferito che il campione si è allenato oggi dopo essere stato rilasciato, ha detto il fratello. "Novak è libero. Poco fa si stava allenando sul campo. E' andato in Australia per giocare a tennis, per partecipare ad un altro Open di Australia e stabilire un nuovo record", ha detto Djordje Djokovic a Belgrado. (ANSA).