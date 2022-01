Baerbock, Italia decisiva per nostre sfide in Europa

BERLINO - Il nuovo governo tedesco ha come obiettivo un'Europa più sovrana, ecologica e giusta, "e affinché questo un giorno diventi realtà proprio l'Italia gioca un ruolo decisivo". Lo ha detto. citata dalla Dpa, la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, prima di partire per Roma, dove incontra il suo omologo Luigi Di Maio. "Dal raggiungimento della neutralità climatica nella nostra economia, alla solidarietà nella pandemia, fino alla creazione di un sistema europeo di asilo che garantisca ai nostri confini umanità e ordine, in Roma abbiamo un partner alleato che assume assieme a noi responsabilità in Europa".