Covid: Gb, con vaccini Omicron 90% meno pesante di Delta

(ANSA) - LONDRA, 07 GEN - "Sappiamo che Omicron è meno grave e che, una volta ricevuta la terza dose booster (del vaccino anti Covid), le chance di finire ricoverati in ospedale sono inferiori del 90% rispetto alla variante Delta". Lo ha detto oggi il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, visitando il King's College Hospital di Londra e riferendosi alle "ultime analisi" condotte nel Regno Unito. Il ministro ha tuttavia aggiunto che gli ospedali hanno ancora di fronte "qualche settimana burrascosa" a causa del numero di contagi e delle assenze fra lo staff, con altre due strutture sanitarie dichiarate proprio oggi in stato di allerta in Inghilterra.

(ANSA).