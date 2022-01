Kazakhstan: Borrell, evitare aiuti militari esterni

(ANSA) - BRUXELLES, 06 GEN - L'Ue guarda con "grande preoccupazione agli sviluppi" della crisi in Kazakhstan. "I diritti e la sicurezza dei civili devono essere garantiti". Lo scrive in un tweet l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell sottolineando come "gli aiuti militari esterni riportano alla memoria situazioni che vanno evitate".

L'Europa, sottolinea Borrell, "è pronta a fornire il suo supporto per affrontare la crisi". (ANSA).