Francia: pesanti multe a giganti web per i 'cookies'

PARIGI - La Cnil, organo di controllo della vita privata dei francesi, ha inflitto pesanti multe - rispettivamente 150 e 160 milioni di euro - a Google e Facebook per la loro pratica dell'utilizzo di "cookies", le stringhe di tracciamento utilizzate per inviare pubblicità in base alle preferenze dell'utente. L'ammontare della multa inflitta a Google - 150 milioni di euro - è un record di sempre per la Cnil, che supera quella di 100 milioni sempre nei confronti di Google e per lo stesso motivo, risalente al dicembre 2020.

Sessanta milioni è l'ammontare della multa a Facebook.