Spagna:vento ribalta castello gonfiabile, muore bimba 8 anni

Una bimba di 8 anni è morta in Spagna per il ribaltamento del castello gonfiabile su cui giocava dovuto a una forte raffica di vento. Lo riferisce El Pais. Una tragedia simile a quella avvenuta due settimane fa a Devonport, cittadina portuale della Tasmania, in Australia, in cui hanno perso la vita 5 bambini che festeggiavano la fine della scuola.

A Mislata, cittadina di 43mila abitanti vicino a Valencia, ieri sera una forte raffica di vento ha ribaltato il castello gonfiabile, scaraventando diversi ragazzini contro un'installazione vicina. Diversi i feriti, tra loro la piccola di 8 anni poi deceduta. (ANSA).