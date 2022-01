Presidente Kazakhstan promette 'dura' risposta a disordini

(ANSA-AFP) - MOSCA, 05 GEN - Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha promesso una risposta "dura" ai disordini in corso nel Paese.

"Come presidente, sono obbligato a proteggere la sicurezza e la pace dei nostri cittadini, a preoccuparmi dell'integrità del Kazakhstan", ha detto Kassym-Jomart Tokayev, parlando in russo alla televisione kazaka e aggiungendo che intende "agire nel modo più duro possibile". (ANSA-AFP).