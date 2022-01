Kazakhstan: dimostranti assaltano palazzo sindaco Almaty

Un gruppo di manifestanti ad Almaty, la capitale economica del Kazakhstan, ha fatto irruzione oggi nel palazzo che ospita l'ufficio del sindaco della città.

Poco prima la polizia aveva lanciato granate stordenti contro la folla inferocita che da giorni protesta contro il rialzo dei prezzi del gas senza riuscire però ad impedire loro di entrare nell'edificio. Lo riporta un giornalista dell'agenzia di stampa Afp sul posto. Alcuni manifestanti si sono impossessati di manganelli e scudi della polizia. Ieri il capo dello Stato aveva dichiarato lo stato di emergenza dal 5 gennaio fino al 19 gennaio nella regione petrolifera del Mangystau e ad Almaty, Il coprifuoco sarà in vigore dalle 23 alle 7. La polizia ha usato ieri granate assordanti e gas lacrimogeni ad Almaty per disperdere una manifestazione contro l'aumento dei prezzi del gas che aveva riunito diverse migliaia di persone. La manifestazione, in un Paese autoritario dove questo tipo di assembramento è raro, segue alla rabbia che da domenica è scoppiata in diverse città dopo l'aumento dei prezzi del gas naturale liquefatto (gnl): prima a Janaozen, nell'ovest del Paese ricco di risorse naturali, per poi estendersi alla grande città di Aktau, sulle rive del Mar Caspio.