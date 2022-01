Gb: polemiche su trans, scuola ritira onore a J.K. Rowling

Una scuola inglese di arti dello spettacolo che aveva intitolato uno degli edifici del suo campus a J.K. Rowling, in onore della sua saga di Harry Potter, ha deciso di fare marcia indietro a causa delle opinioni della scrittrice sui transessuali.

La Boswells School di Chelmsford - in Essex, nell'est dell'Inghilterra - ha sostituito il nome di Rowling con quello dell'atleta britannica Kelly Holmes. Il preside, Stephen Mansell, ha spiegato che la sua scuola vuole creare "una comunità scolastica vivace, inclusiva e democratica, dove incoraggiamo gli studenti a diventare cittadini indipendenti e fiduciosi".

La decisione è stata presa lo scorso luglio alla luce di alcuni tweet criticati anche dai gruppi Lgbt in cui Rowling affermava tra l'altro che le cosiddette "persone col ciclo mestruale" si devono definire semplicemente donne.

Per gli stessi tweet Rowling era stata criticata anche dall'attore Daniel Radcliffe, che da adolescente aveva interpretato il personaggio di Harry Potter. (ANSA).