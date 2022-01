Covid: Gb, leader laburista positivo seconda volta in 2 mesi

(ANSA) - LONDRA, 05 GEN - Ancora un contagio eccellente da Covid nel Regno Unito dove il leader dell'opposizione laburista, sir Keir Starmer, è risultato positivo nelle ultime ore a un test sull'onda della diffusione della nuova variante Omicron, e sarà costretto a saltare l'appuntamento del faccia a faccia con il premier Tory, Boris Johnson, nel tradizionale Question Time del mercoledì, il primo alla Camera dei Comuni dopo la pausa natalizia.

Per Starmer, pur pluri-vaccinato, si tratta del secondo contagio in appena due mesi. Il precedente era avvenuto a ottobre, alla vigilia del dibattito in Parlamento sulla finanziaria, quando a dominare la scena del Covid era ancora la variante Delta. Il numero uno del Labour allora aveva denunciato un'infezione in forma lieve, mentre questa volta - stando all'agenzia Pa - risulterebbe del tutto asintomatico. Secondo le indicazioni sanitarie in vigore nel Regno dovrà tuttavia restare in isolamento a casa almeno fino alla prossima settimana.

Reduce da un intervento pubblico ieri a Birmingham, dove aveva rilanciato la sfida del Labour a Johnson illustrando un suo "contratto" con gli elettori britannici per scalzare in futuro i conservatori dal governo, Starmer sarà rimpiazzato nel Question Time dalla vice leader laburista, Angela Rayner.

