Covid: scontri e 30 arresti ad Amsterdam a manifestazione

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza ad Amsterdam per protestare contro le restrizioni anti-covid e le tensioni sono montate fino a sfociare in scontri e 30 arresti. "Questa è l'Olanda! Potere al popolo!" hanno scandito fra gli altri slogan i dimostranti, radunati in una delle principali piazze della capitale olandese nonostante il divieto delle autorità. La Polizia ha riferito che agenti antisommossa sono stati costretti a usare la forza dopo che i manifestanti hanno rifiutato di lasciare la piazza: quattro poliziotti sono rimasti feriti in scontri con i manifestanti e 30 persone sono state arrestatr. (ANSA).