Covid: obbligo di mascherina a scuola in Inghilterra

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Nelle scuole secondarie inglesi scatta l'obbligo di mascherina, per ridurre la diffusione della variante Omicron. Lo ha annunciato il governo britannico, dopo le preoccupazioni emerse dagli istituti, che resteranno aperti nonostante la recrudescenza della pandemia.

La prossima settimane riapriranno tutte le scuole del Regno Unito dopo la pausa natalizia e finora l'Inghilterra era rimasta l'unica nazione in cui non c'era l'obbligo di mascherina per gli studenti. Gli insegnanti, invece, potranno continuare ad non utilizzarle. Il provvedimento resterà in vigore almeno fino al 26 gennaio.

I sindacati, nel frattempo, hanno richiesto un'azione urgente per limitare la diffusione del virus, avvertendo che sono a rischio gli esami nazionali. Ed il governo ha annunciato che metterà a disposizione 7.000 unità di depurazione dell'aria scuole e università. (ANSA).