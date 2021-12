Covid: Scholz, ora dobbiamo essere più veloci del virus

(ANSA) - BERLINO, 31 DIC - "Ora è tutta una questione di velocità. Dobbiamo essere più veloci del virus" di fronte alla diffusione della variante omicron del covid. Lo ha detto il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz nel suo discorso di capodanno, anticipato dai media tedeschi.

Rispetto alle misure di contenimento il neo-cancelliere, alle prese con il suo primo discorso di capodanno alla tv, ha fatto un appello ai suoi concittadini: "Vi prego di prendere queste restrizioni molto seriamente. Per la vostra protezione, per la protezione delle vostre famiglie. Per la protezione di tutti noi". (ANSA).