Putin, 'convinto' che 'dialogo efficace' con Usa possibile

(ANSA) - MOSCA, 30 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin, che in serata terrà una conversazione telefonica con il presidente statunitense Joe Biden, si è detto "convinto" che sia possibile un "dialogo efficace" tra Mosca e Washington. "Sono convinto che ... possiamo andare avanti e stabilire un dialogo russo-americano efficace basato sul rispetto reciproco e sulla considerazione degli interessi nazionali reciproci", ha detto Putin, secondo una lettura del Cremlino dei suoi messaggi festivi ai leader mondiali. La telefonata tra Biden e Putin, la seconda in un mese, è in programma alle 21.30 italiane. (ANSA).