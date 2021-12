Omicron: governo Gb valuta introduzione di nuove restrizioni

(ANSA) - LONDRA, 27 DIC - Il governo britannico sta valutando coi propri consulenti scientifici la possibilità di introdurre nuove restrizioni alla luce degli ultimi dati sul Covid che potrebbero mostrare una ulteriore avanzata della variante Omicron. E' quanto si legge sul sito della Bbc, secondo cui dopo due giorni senza numeri sul coronavirus pubblicati per via della pausa natalizia si teme un nuovo record di contagi.

Downing Street ha affermato che non sono state ancora prese decisioni sull'introduzione in Inghilterra di ulteriori misure per controllare la variante Omicron ma in precedenza il premier Boris Johnson aveva affermato che non avrebbe esitato ad agire dopo Natale, se necessario.

E' possibile che Londra possa seguire l'esempio delle altre nazioni del Regno Unito che hanno inasprito le restrizioni anti-Covid a partire da ieri, in particolare per quanto riguarda pub e ristoranti. (ANSA).